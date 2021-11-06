«Ювентус» — «Фиорентина»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 12-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:0.

«Фиалки» играли в меньшинстве с 73-й минуты, когда Никола Миленкович получил вторую желтую карточку.

«Старая синьора» вырвала победу в компенсированное время второго тайма — Хуан Куадрадо с фланга ворвался в штрафную и с острого угла мощным ударом прошил Пьетро Терраччано.

Александр Кокорин в заявку на игру не попал из-за травмы.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Фиорентина 1:0 Ювентус: Маттиа Перин, Данило, Даниэле Ругани, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Лука Пеллегрини, 46'), Федерико Кьеза, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо (Хуан Куадрадо, 79'), Пауло Дибала (Родриго Бентанкур, 90'), Альваро Мората (Kaio Jorge, 88') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 75'), Душан Влахович, Хосе Мария Кальехон (Игор де Пауло, 75'), Гаэтано Кастровилли (Матия Настасич, 79'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 64'), Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 78'), Кристиано Бираги, Lucas Martinez Quarta, Никола Миленкович, Альваро Одриосола, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Lucas Martinez Quarta (26'), Данило (45 + 2'), Никола Миленкович (66'), Никола Миленкович (73'), Матия Настасич (82'), Даниэле Ругани (88')

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает восьмое место (18 очков), а «Фиорентина» — седьмое (18 очков).