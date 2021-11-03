Вест Бромвич — Халл Сити прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Вест Бромвич» занимает 3 место с 28 очками, «Халл Сити» — 23 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Халл Сити» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вест Бромвич»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вест Бромвич — Халл Сити.

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