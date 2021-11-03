Кардифф Сити — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Кардифф Сити» занимает 22 место с 12 очками, «Куинз Парк Рейнджерс» — 11 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кардифф Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.