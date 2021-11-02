Вольфсбург — Зальцбург прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 3 место с 2 очками, «Зальцбург» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Зальцбург» — «Вольфсбург» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Зальцбург». Коэффициент ставки — 2.30.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вольфсбург — Зальцбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.