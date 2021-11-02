Во вторник, 2 ноября, «Вольфсбург» на своем поле примет «Зальцбург». Матч Лиги чемпионов в группе G начнется в 20:45 по московскому времени. «Вольфсбург» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

На старте турнира «Вольфсбург» расписал выездную мировую с французским «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграл вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.

В третьем поединке клуб потерпел поражение от грядущего соперника (1:3) на выезде. По итогам трех туров он занимает четвертое место с двумя очками.

В последнем туре Бундеслиги ему удалось победить «Байер» (2:0) на выезде после трех поражений кряду, результатом которых стала смена тренера — Марка ван Боммела на Флориана Кофельдта.

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По итогам семи туров чемпионата Германии «Волки» занимают седьмую позицию. Их отставание от лидера составляет девять очков.

«Зальцбург»

До групповой стадии «РБ Зальцбург» преодолел один этап квалификации, обыграв по сумме двух матчей датский «Брондбю», дважды выиграв с одинаковым счетом по 2:1.

В первом туре основного раунда «Быки» сыграли вничью на выезде с испанской «Севильей» 1:1, а затем на своей территории смогли одолеть французский «Лилль», победив со счетом 2:1.

В третьем туре поединке главного еврокубка австрийцы на своем поле переиграли «Вольфсбург» (3:1) дома. По итогам трех туров они лидируют с отрывом в четыре очка от «Севилье».

Стоит отметить, что коллектив не проигрывает с апреля этого года или 27 официальных матчей подряд, одержав 23 победы в этот период и четырежды сыграв вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.