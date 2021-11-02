ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Сочи»Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал» Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм» Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» выиграл у ЦСКА, «Спартак» не справился с «Ростовом»
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» упустил победу в баскском дерби с «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Рому» и догнал «Наполи»
  • 00:25
    • Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления
  • 20:18
    • «Атлетико» всухую разгромил «Бетис»
  • 22:07
    • «Наполи» победил «Салернитану» в матче с двумя удалениями
  • 21:53
    • Гол Померко принес «Торпедо» победу над «Спартаком-2»
  • 21:24
    • «Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    Одержит ли «Вольфсбург» первую победу в ЛЧ?

    «Вольфсбург» — «Зальцбург». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Зальцбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вольфсбург» проведет первый матч в ЛЧ при Кофельдте
    Во вторник, 2 ноября, «Вольфсбург» на своем поле примет «Зальцбург». Матч Лиги чемпионов в группе G начнется в 20:45 по московскому времени. «Вольфсбург» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Ноября 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:45 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Вольфсбург»

    На старте турнира «Вольфсбург» расписал выездную мировую с французским «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграл вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.

    В третьем поединке клуб потерпел поражение от грядущего соперника (1:3) на выезде. По итогам трех туров он занимает четвертое место с двумя очками.

    В последнем туре Бундеслиги ему удалось победить «Байер» (2:0) на выезде после трех поражений кряду, результатом которых стала смена тренера — Марка ван Боммела на Флориана Кофельдта.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    По итогам семи туров чемпионата Германии «Волки» занимают седьмую позицию. Их отставание от лидера составляет девять очков.

    «Зальцбург»

    До групповой стадии «РБ Зальцбург» преодолел один этап квалификации, обыграв по сумме двух матчей датский «Брондбю», дважды выиграв с одинаковым счетом по 2:1.

    В первом туре основного раунда «Быки» сыграли вничью на выезде с испанской «Севильей» 1:1, а затем на своей территории смогли одолеть французский «Лилль», победив со счетом 2:1.

  • Историческое банкротство «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Боруссия» М — «Бавария»
  • 28/10/2021

    • В третьем туре поединке главного еврокубка австрийцы на своем поле переиграли «Вольфсбург» (3:1) дома. По итогам трех туров они лидируют с отрывом в четыре очка от «Севилье».

    Стоит отметить, что коллектив не проигрывает с апреля этого года или 27 официальных матчей подряд, одержав 23 победы в этот период и четырежды сыграв вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Болонья — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валансьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Вольфсбург» первую победу в ЛЧ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры