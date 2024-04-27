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    Стамбульское дерби пройдет в верховом ключе

    «Фенербахче» — «Бешикташ». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Бешикташ»
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    «Фенербахче»
    «Фенербахче» на своем поле примет «Бешикташ» в 34-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 27 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Фенербахче» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Апреля 2024 года
    Фенербахче
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    •  Фенербахче 19:00 Бешикташ Бешикташ
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: По итогам 34 проведенных туров в турецкой Суперлиги стамбульский коллектив идет с 86 очками на второй строке и уступает лидирующему «Галатасараю» четыре пункта.

    «Фенербахче» за всю дистанцию отпраздновал 27 викторий, пять матчей свел вничью и потерпел одно фиаско, забил 87 голов, а пропустил — 30.

    Последние матчи: В последней игре чемпионата страны «канарейки» не смогли обыграть в гостях «Сивасспорт», сыграв вничью со счетом 2:2, а немногим ранее они дома уступили по пенальти греческому «Олимпиакосу» в 1/4 финала Лиги конференций и вылетели из турнира.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Фенербахче» в рамках чемпионата страны свой последний поединок свел вничью, а перед этим добился восьми выигрышей кряду. Причем зачастую забивая за игру два и более мячей, но, правда, пропуская почти в каждом матче.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице данный коллектив идет на четвертой строке с 51 баллом и на четыре пункта отстает от третьей позиции.

    «Бешикташ» выиграл 15 встреч из 33 проведенных, шесть раз сыграл вничью и 12 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 44:38.

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  • 23/04/2024

    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «черные орлы» в первом поединке 1/2 финала Кубка Турции расписали гостевую мировую против «Анкарагюджю», а немногим ранее обыграли эту команды со счетом 2:0 на своем поле в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Бешикташ» к этой игре подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, но три поединка в этот период носили товарищеский характер. В официальных же встречах данного отрезке коллектив добился одной виктории и расписал три мировых исхода, забив в них четыре гола при двух пропущенных.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» дома в этом чемпионате выиграл 12 игр из 16

    • У «Бешикташа» в рамках чемпионата за минувшие шесть гостевых встреч три фиаско и одна победа

    • «Фенербахче» на своем поле не может обыграть «Бешикташ» в трех последних матчах, проиграв дважды

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.50, победа «Бешикташа» — 6.75, ничья — 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.48 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от этого матча стоит ждать результативного исхода, так как в очных противостояниях, как правило, они выдают верхи. Да и к тому же в последнее время редко уходят с поля без забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.84.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет уверенный выигрыш «канареек», которые еще не утратили шансов на золото и сейчас просто сильнее «черных орлов».

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1,5) за 2.14.

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    Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Бешикташ» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Стамбульское дерби пройдет в верховом ключе
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