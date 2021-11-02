Суарес: У «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде»

Форвард «Атлетико»поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с

В матче 3-го тура «матрасники» потерпели домашнее поражение от мерсисайдцев со счетом 2:3.

«Конечно, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы знаем, насколько хорош "Ливерпуль" в контратаках, когда он доводит мяч до своих быстрых нападающих.

Мы также знаем, что у него есть некоторые слабые места, которые мы можем и должны использовать в следующем матче.

Нам нужно играть очень внимательно, потому что прочих сильных качеств у "Ливерпуля" будет дополнительный игрок — болельщики на "Энфилде". И это усложняет нашу задачу», — цитирует Суареса пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

34-летний Луис Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.