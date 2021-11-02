Мальмё — Челси: смотреть онлайн трансляцию 02.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Челси» — «Мальмё» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальмё» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.86.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Челси».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.