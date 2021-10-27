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    «ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»

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    «Пари Сен-Жермен» начал поиски нападающего на замену Килиану Мбаппе, который намерен покинуть команду по окончании текущего сезона.

    Карим Адейеми
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    Карим Адейеми

    Как сообщает Sky Sport, парижский клуб может приобрести форвард «Зальцбурга» Карима Адейеми.

    Отмечается, что «ПСЖ» попробует подписать 19-летнего футболиста уже этой зимой. Сразу после этого Адейеми вернется в «Зальцбург» на правах аренды, а уже со следующего сезона начнет играть за клуб из столицы Франции.

    При этом на Адейеми также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Реал» и «Ливерпуль».

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    • Адейеми забил десять мячей в 11-ти матчах текущего чемпионата Австрии. Кроме того, в его активе три гола в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ». Француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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