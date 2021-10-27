«ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»

начал поиски нападающего на замену Килиану Мбаппе, который намерен покинуть команду по окончании текущего сезона.

Как сообщает Sky Sport, парижский клуб может приобрести форвард «Зальцбурга» Карима Адейеми.

Отмечается, что «ПСЖ» попробует подписать 19-летнего футболиста уже этой зимой. Сразу после этого Адейеми вернется в «Зальцбург» на правах аренды, а уже со следующего сезона начнет играть за клуб из столицы Франции.

При этом на Адейеми также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Реал» и «Ливерпуль».

Адейеми забил десять мячей в 11-ти матчах текущего чемпионата Австрии. Кроме того, в его активе три гола в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ». Француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».