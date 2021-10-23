Арминия — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 23.10.2021

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «Арминия» занимает 17 место с 5 очками, «Боруссия Д» — 2 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Арминия» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арминия» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.95.

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