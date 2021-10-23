Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Арминии» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября в Билефельде, начало — в 16:30 мск. «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» неудачно начала новый сезон. После восьми туров клуб из Билефельда находится на предпоследнем месте. На данный момент в его активе лишь пять очков.

«Арминия» до сих пор не одержала ни одной победы, но при этом уже пять раз сыграла вничью.

В прошлом туре команда Франка Крамера поделила очки с «Аугсбургом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Три из четырех домашних матчей «Арминии» завершились вничью.

«Боруссия» Д

«Боруссия» тем временем занимает второе место. Отставание от «Баварии» составляет лишь одно очко.

Но в гости к «Арминии» команда Марко Розе отправится не в лучшем настроении.

Несколько дней назад «Дортмунд» потерпел унизительное поражение от «Аякса». 0:4 в Амстердаме — это один из самых болезненных моментов в жизни клуба за последние пару лет. Дерзкий «Аякс» спокойно справился даже с Эрлингом Холандом.

Все прогнозы на Бундеслигу

Перед этим же у «Боруссии» была серия из трех побед. «Дортмунд» обыграл лиссабонский «Спортинг», «Аугсбург» и «Майнц».

«Боруссия» потерпела два поражения и пропустила шесть мячей в трех гостевых матчах Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Арминию» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Боруссии» — за 1.37.

От «Боруссии», конечно, можно ожидать чего угодно, но после очень неудачного матча в Амстердаме команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

Ставка — победа «Боруссии» Д с форой (-1,5) за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Боруссии» Д больше 2,5 за 2.15.