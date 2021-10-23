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    «Боруссия» Д потеряет очки в игре с «Арминией»?

    «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Германии 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд
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    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Арминии» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября в Билефельде, начало — в 16:30 мск. «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» неудачно начала новый сезон. После восьми туров клуб из Билефельда находится на предпоследнем месте. На данный момент в его активе лишь пять очков.

    «Арминия» до сих пор не одержала ни одной победы, но при этом уже пять раз сыграла вничью.

    В прошлом туре команда Франка Крамера поделила очки с «Аугсбургом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Три из четырех домашних матчей «Арминии» завершились вничью.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» тем временем занимает второе место. Отставание от «Баварии» составляет лишь одно очко.

    Но в гости к «Арминии» команда Марко Розе отправится не в лучшем настроении.

    Несколько дней назад «Дортмунд» потерпел унизительное поражение от «Аякса». 0:4 в Амстердаме — это один из самых болезненных моментов в жизни клуба за последние пару лет. Дерзкий «Аякс» спокойно справился даже с Эрлингом Холандом.

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    Перед этим же у «Боруссии» была серия из трех побед. «Дортмунд» обыграл лиссабонский «Спортинг», «Аугсбург» и «Майнц».

    «Боруссия» потерпела два поражения и пропустила шесть мячей в трех гостевых матчах Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Арминию» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Боруссии» — за 1.37.

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    От «Боруссии», конечно, можно ожидать чего угодно, но после очень неудачного матча в Амстердаме команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

    Ставка — победа «Боруссии» Д с форой (-1,5) за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Боруссии» Д больше 2,5 за 2.15.

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    «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Д потеряет очки в игре с «Арминией»?
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