Мама мальчика, получившего медаль от Семина: Вопросы про перепродажу сразу уходят в бан

, мама мальчика, который поймал медаль бывшего главного тренера «Локомотива», сообщила, что они не собираются продавать награду.

Семин перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» получил серебряную медаль за второе место в РПЛ, которое клуб занял в сезоне-2019/20.

После этого 74-летний специалист подошел к южной трибуне и отдал медаль одному из юных болельщиков в футболке «Юрий Палыч — наше все».

«Места, где будет висеть медаль, пока нет, но уже ищется бронированное стекло. Что касается выкупа, то медаль не продается. Это история. А получить ее из рук самого Палыча — еще и огромная честь. Поэтому вопросы про перепродажу сразу уходят в бан, к счастью, их немного.

Ребята, которые тоже хотели поймать, думаю хотели помочь, чтобы медаль не улетела вниз за шарфом. Болельщики "Локомотива" хорошие и дружные ребята.

Эмоции после ночи стали ещё сильнее, так как вчера Игорь не совсем понял, что произошло. Когда Юрий Палыч на него показал, Игорь подумал, что тот просит шарф, снял свой шарф с символикой клуба и южной трибуны, бросив Юрию Павловичу. Жаль, не докинул. Сотни незнакомых людей шлют искренние поздравления, потому что получить медаль от самого любимого тренера и великого человека — мечта многих, с каждым прочитанным сообщением эмоции подхлёстываются, в этот момент переживаются вновь и вновь.

Я болею за "Локомотив" с 2000 года, Игорь начал ходить на стадион с семилетнего возраста — сразу на южную трибуну в сектор активной поддержки, до этого он смотрел футбол по телевизору. Он знает все кричалки и поддерживает команду. Был на всех московских стадионах: на московских дерби, в Химках, в Туле, Питере. Уже по два раза мы ездили на Кубок в Нижний Новгород, планы на выезды огромные.

После того, как Игорь поймал медаль, все налетели: трогать, фотографировать, конечно, была растерянность, но и безумная радость от момента. Юрий Палыч — любимый и лучший тренер, которому клуб обязан многим. С Юрием Павловичем мы приходили на стадион как домой, он создаёт невероятно уютную атмосферу, в команде был костяк, все родные игроки. Момент увольнения был одним из главных разочарований. Мы подписывали письма, выражали недовольство на трибуне (уходили на 20-й минуте, поддерживали Сёмина и не поддерживали руководство). В этот период и была куплена футболка — "Юрий Палыч — наше всё". Уважение и любовь к этому человеку безмерны», — приводит слова Марины Климовой «Чемпионат».