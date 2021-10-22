Семин подарил серебряную медаль РПЛ болельщику «Локомотива»

После этого 74-летний специалист подошел к южной трибуне и отдал медаль одному из юных болельщиков в футболке «Юрий Палыч — наше все».
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
Семин возглавлял «Локомотив» до мая 2020 года. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), также шесть раз становился обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.
Напомним, «Локомотив» проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1.
Александр Плутник и Владимир Леонченко вручили Юрию Сёмину серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20 🥈— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 22, 2021
Эмоции Юрия Палыча от возвращения в Черкизово, поддержка болельщиков и интервью прославленного специалиста — в видео LOKO TV 📽⤵️
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