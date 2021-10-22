Семин подарил серебряную медаль РПЛ болельщику «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива»перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» получил серебряную медаль за второе место в РПЛ, которое клуб занял в сезоне-2019/20.

После этого 74-летний специалист подошел к южной трибуне и отдал медаль одному из юных болельщиков в футболке «Юрий Палыч — наше все».

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Семин возглавлял «Локомотив» до мая 2020 года. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), также шесть раз становился обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

Напомним, «Локомотив» проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1.