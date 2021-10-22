Клопп высказался перед матчем с «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля»считает, что в пользу «Ман Юнайтед» назначают слишком много пенальти. Команды сыграют 24 октября в матче 9 тура АПЛ.

«Мы все знаем, что не можем влиять на судей. Но наличие такого количества пенальти, какое было у "Манчестер Юнайтед", является совершенно исключительным. Игроки "МЮ" хороши, они заходят в штрафную и создают такие ситуации. Но и у "Ливерпуля" есть хорошие футболисты, хотя мы и близко не получили столько одиннадцатиметровых. Это факт. Но кого это волнует?» — приводит This Is Anfield слова Юргена Клоппа.

Поединок между клубами пройдет в Манчестере. Начало в 18:30 мск.