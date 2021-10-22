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    Клопп высказался перед матчем с «Ман Юнайтед»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в пользу «Ман Юнайтед» назначают слишком много пенальти. Команды сыграют 24 октября в матче 9 тура АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы все знаем, что не можем влиять на судей. Но наличие такого количества пенальти, какое было у "Манчестер Юнайтед", является совершенно исключительным. Игроки "МЮ" хороши, они заходят в штрафную и создают такие ситуации. Но и у "Ливерпуля" есть хорошие футболисты, хотя мы и близко не получили столько одиннадцатиметровых. Это факт. Но кого это волнует?» — приводит This Is Anfield слова Юргена Клоппа.

    Поединок между клубами пройдет в Манчестере. Начало в 18:30 мск.

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