«Портленд Тимберс» на своем поле сыграет против «Филадельфии Юнион» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 24 марта и начнется в 05:30 по мск. «Портленд Тимберс» — «Филадельфия Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: «Портленд Тимберс» по итогам четырех матчей занимает третью позицию Западной конференции с семью очками. Он забил восемь мячей и пропустил пять.

Отрыв команды от непроходной в зону плей-офф позиции за выход в финальную серию составляет лишь три очка, тогда как отставание от лидера составляет три балла.

Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Хьюстон Динамо» (0:1).

Это поражение прервало безвыигрышную серию в три поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Мора, Браво и Лория травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Портленд Тимберс» одержал лишь две победы при трех поражениях и двух ничьих.

Это неплохой старт, который позволяет рассчитывать франчайзу пусть не стать одним из лидеров конференции, но хотя бы быть в зоне плей-офф.

Антони — лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате МЛС с тремя голами.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» занимает 13-е место по итогам трем поединков с разницей мячей 5-5.

Команда на два балла отстает от зоны плей-офф, которая начинается с девятой строчки. При этом последнее место она опережает на три пункта.

Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле разошлись миром с «Остином» (2:2) в МЛС.

Эта ничья стала пятой в шести последних поединках в разных турнирах при одном поражении.

Не сыграют: Трент, ЛеФлор и Флач — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Филадельфия Юнион» одержал лишь одну победу при семи ничьих и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой у франчайза не лучшие шансы на плей-офф, и обилие ничьих грозит ему проблемами.

Даниель Газдаг и Микаэль Уре — лучшие бомбардиры команды в МЛС с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Портленд Тимберс» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Портленд Тимберс» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Филадельфия Юнион» зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.75, победа «Филадельфия Юнион» — в 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не проиграли. В этих поединках было забито больше 2,5 голов.

При этом в шести последних своих матчах гости не выиграли, в четырех из которых было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Портленд Тимберс» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45.

Прогноз: куда более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: ничья за 3.75