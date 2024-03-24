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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграл шесть последних матчей
    «Спортинг Канзас-Сити» на своем поле сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 24 марта и начнется в 03:30 по мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» по итогам четырех матчей занимает шестую позицию Западной конференции с шестью очками. Он забил четыре мяча и пропустил три.

    Отрыв команды от непроходной в зону плей-офф за выход в финальную серию составляет лишь два очка, тогда как отставание от лидера составляет четыре балла.

    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Сан-Хосе» (2:1).

    Эта победа прервала ничейную серию в три поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

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    Не сыграют: Расселл, Фонтас, Киснерос, Нденбе, Шелтон травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Спортинг Канзас-Сити» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    Это неплохой старт, который позволяет рассчитывать франчайзу пусть не стать одним из лидеров конференции, но хотя бы быть в зоне плей-офф.

    Пока что все четыре гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает шестое место с разницей мячей 9-7.

    Команда на четыре балла отстает от лидера — «Миннесоты Юнайтед». При этом находящиеся выше «Ванкувер» и «Портленд» опережают ее лишь на один пункт.

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    • Последние матчи: гости в последней игре на своем поле разошлись миром с «Сент-Луис Сити» (3:3) в МЛС.

    Эта ничья третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Нил — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес Гэлакси» ни разу не проиграл при четырех ничьих и двух победах.

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    Очевидно, что с такой формой у франчайза неплохие шансы на плей-офф, хотя обилие ничьих и грозит ему проблемами.

    Деян Йоветич — не только лучший бомбардир команды, но и всего чемпионата наряду с двумя другими игроками. В его активе четыре гола.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» зафиксирована ничья

    • в шести из семи последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» забивали обе команды

    • в трех последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.00, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в шести последних матчей гости не проиграли. В четырех из них они сыграли вничью, в двух — победили.

    При этом в трех из четырех последних своих матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет за 1.83.

    Прогноз: куда более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.35

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    Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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