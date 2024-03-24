«Спортинг Канзас-Сити» на своем поле сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 24 марта и начнется в 03:30 по мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» по итогам четырех матчей занимает шестую позицию Западной конференции с шестью очками. Он забил четыре мяча и пропустил три.

Отрыв команды от непроходной в зону плей-офф за выход в финальную серию составляет лишь два очка, тогда как отставание от лидера составляет четыре балла.

Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Сан-Хосе» (2:1).

Эта победа прервала ничейную серию в три поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Расселл, Фонтас, Киснерос, Нденбе, Шелтон травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Спортинг Канзас-Сити» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Это неплохой старт, который позволяет рассчитывать франчайзу пусть не стать одним из лидеров конференции, но хотя бы быть в зоне плей-офф.

Пока что все четыре гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает шестое место с разницей мячей 9-7.

Команда на четыре балла отстает от лидера — «Миннесоты Юнайтед». При этом находящиеся выше «Ванкувер» и «Портленд» опережают ее лишь на один пункт.

Последние матчи: гости в последней игре на своем поле разошлись миром с «Сент-Луис Сити» (3:3) в МЛС.

Эта ничья третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Нил — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес Гэлакси» ни разу не проиграл при четырех ничьих и двух победах.

Очевидно, что с такой формой у франчайза неплохие шансы на плей-офф, хотя обилие ничьих и грозит ему проблемами.

Деян Йоветич — не только лучший бомбардир команды, но и всего чемпионата наряду с двумя другими игроками. В его активе четыре гола.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» зафиксирована ничья

в шести из семи последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» забивали обе команды

в трех последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.00, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в шести последних матчей гости не проиграли. В четырех из них они сыграли вничью, в двух — победили.

При этом в трех из четырех последних своих матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет за 1.83.

Прогноз: куда более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.35