«Спортинг Канзас-Сити»
Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» по итогам четырех матчей занимает шестую позицию Западной конференции с шестью очками. Он забил четыре мяча и пропустил три.
Отрыв команды от непроходной в зону плей-офф за выход в финальную серию составляет лишь два очка, тогда как отставание от лидера составляет четыре балла.
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Сан-Хосе» (2:1).
Эта победа прервала ничейную серию в три поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Расселл, Фонтас, Киснерос, Нденбе, Шелтон травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Спортинг Канзас-Сити» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.
Это неплохой старт, который позволяет рассчитывать франчайзу пусть не стать одним из лидеров конференции, но хотя бы быть в зоне плей-офф.
Пока что все четыре гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает шестое место с разницей мячей 9-7.
Команда на четыре балла отстает от лидера — «Миннесоты Юнайтед». При этом находящиеся выше «Ванкувер» и «Портленд» опережают ее лишь на один пункт.
Последние матчи: гости в последней игре на своем поле разошлись миром с «Сент-Луис Сити» (3:3) в МЛС.
Эта ничья третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Нил — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес Гэлакси» ни разу не проиграл при четырех ничьих и двух победах.
Очевидно, что с такой формой у франчайза неплохие шансы на плей-офф, хотя обилие ничьих и грозит ему проблемами.
Деян Йоветич — не только лучший бомбардир команды, но и всего чемпионата наряду с двумя другими игроками. В его активе четыре гола.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» зафиксирована ничья
- в шести из семи последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» забивали обе команды
- в трех последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.00, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: в шести последних матчей гости не проиграли. В четырех из них они сыграли вничью, в двух — победили.
При этом в трех из четырех последних своих матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет за 1.83.
Прогноз: куда более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.35