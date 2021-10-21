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    «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Мидтьюланном» в Лиге Европы

    «Црвена Звезда» — «Мидтьюланн»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Црвена Звезда» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграла вничью с «Мидтьюланном» — 1:1.

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    Белградская команда вышла вперед на 58-й минуте, когда точный удар нанес Мирко Иванич.

    Хозяева отыгрались на 78-й минуте благодаря голу Николаса Дюра.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Мидтьюлланн — Црвена Звезда 1:1
    Голы: 0:1 Мирко Иванич (58'), 1:1 Nikolas Dyhr (78') Мидтьюлланн: Элиас Олафссон, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Паулинью, Йоэль Андерссон, Йенс-Люс Каюсте (Victor Lind, 62'), Рафаэль Оньедика, Эвандер Феррейра, Nikolas Dyhr (Авер Мабиль, 90'), Густав Исаксен (Marrony, 73'), Пионе Систо Црвена Звезда: Эль-Фарду Бен Набуан (Милан Гаич, 90'), Мирко Иванич, Гелор Канга (Радован Панков, 81'), Филиппо Фалько (Луа Дьони, 56'), Секу Саного Жуниор, Slavoljub Srnic (Ненад Крстичич, 46'), Милан Родич, Александар Драгович, Милош Дегенек, Марко Гобелич, Милан Борян Предупреждения: Slavoljub Srnic (39'), Йенс-Люс Каюсте (57'), Рафаэль Оньедика (67'), Мирко Иванич (83')

    В другом матче группы F «Брага» в гостях одолела «Лудогорец» (1:0) благодаря голу Рикарду Орты на 7-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Лудогорец — Брага 0:1
    Гол: 0:1 Рикарду Орта (7') Лудогорец: Кристиян Калина, Джордан Икоко, Жозуэ, Оливье Вердон (Игорь Пластун, 46'), Шакилль Пинас, Стефан Баджи (Димитар Митков, 86'), Клод Гонсальвес (Сантана Алекс, 70'), Бернард Текпетей (Мэвис Тчибота, 59'), Доминик Янков (Элвис Маню, 59'), Кирилл Десподов, Пиерос Сотириу Брага: Рикарду Орта (Лукас Минеро, 77'), Абель Руис (M.Gonzalez, 60'), Вендерсон Галено (Francisco Moura, 90'), Андре Каштру (Франциско Мачадо, 77'), Али Мохамед, Юри Медейруш (Лукас Пиазон, 60'), Нуну Секейра, Диогу Лейте, Паулу Оливейра, Фабиано Силва, Матеус Предупреждения: Диогу Лейте (24'), Али Мохамед (26'), Бернард Текпетей (48'), Клод Гонсальвес (68'), Жозуэ (72'), Сантана Алекс (90 + 4')

    Группа F: 1. «Црвена Звезда» — 7 очков, 2. «Брага» — 6, 3. «Мидтьюланн» — 2, 4. «Лудогорец» — 1.

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