Базель — Омония прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

В турнирной таблице «Базель» занимает 2 место с 4 очками, «Омония» — 4 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Базель» — «Омония». Коэффициент ставки — 2.26.

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