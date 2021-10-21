Швейцарский «Базель» сыграет на своем поле против кипрской «Омонии» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Базель» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

«Базель» набрал в первых двух турах четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы. От «Карабаха» швейцарцы отстают по дополнительным показателям.

В первом туре «Базель» сыграл на выезде вничью с «Карабахом». Встреча в Баку завершилась со счетом 0:0.

А после этого была яркая домашняя победа над «Кайратом» — 4:2. Все четыре мяча «Базель» забил в первые 50 минут матча.

«Базель» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне .

«Омония»

«Омония» тем временем находится на последнем месте. В активе киприотов пока лишь одно очко.

В стартовом матче клуб из Никосии сыграл вничью с «Кайратом» — 0:0.

А во втором туре «Омония» с треском проиграла на своем поле «Карабаху» (1:4). Все четыре мяча кипрская команда пропустила после перерыва.

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«Омония» одержала только три победы в десяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Базель» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Омонии» — за 6.70.

Очевидно, что у «Базеля» есть отличная возможность набрать три очка и продолжить борьбу за первое место.

«Омония» на данный момент выглядит самой слабой командой в своей группе.

Ставка — победа «Базеля» с форой (-1,5) за 2.26.