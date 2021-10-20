Зальцбург — Вольфсбург прямая трансляция 20.10.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Зальцбург» занимает 1 место с 4 очками, «Вольфсбург» — 2 место с 2 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зальцбург» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зальцбург»).

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