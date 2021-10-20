В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «РБ Зальцбург» на своем поле примет немецкий «Вольфсбург». Игра начнется в 19:45 по мск. «РБ Зальцбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Зальцбург»

До групповой стадии «РБ Зальцбург» преодолел один этап квалификации, обыграв по сумме двух матчей датский «Брондбю», дважды выиграв с одинаковым счетом по 2:1.

В первом туре основного раунда «быки» сыграли вничью на выезде с испанской «Севильей» 1:1, а затем на своей территории смогли одолеть французский «Лилль», победив со счетом 2:1.

Стоит отметить, что австрийский чемпион не проигрывает с апреля этого года или 23 официальных матча подряд, одержав 20 побед в этот период и трижды сыграв вничью.

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А в рамках же Лиге чемпионов «РБ Зальцбург» выиграл четыре из шести последних поединков и проиграл только один раз.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург», как четвертая команда прошлого чемпионата Германии, свой путь в самом главном европейском клубном турнире сразу же начал с групповой стадии.

На старте турнира «волки» расписали выездную мировую с французским «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграли вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.

В Лиге чемпионов «Вольфсбург» проиграл всего один матч из восьми последних, одержав пять побед при двух мировых исходах.

Перед данной игрой «зелено-белые» потерпели выездное поражение от берлинского «Униона» в рамках Бундеслиги, где они идут после восьми туров на шестом месте. Сейчас у них 6-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Зальцбург» предлагают — 2.28.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.68.

Австрийцы в неплохой форме, чего не скажешь о «Вольфсбурге», который уже давно не побеждал. Поэтому в данной встрече отдаем предпочтение хозяевам и ставим на их викторию.