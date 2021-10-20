ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»
  • 16:51
    • Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Лестером»
  • 16:17
    • Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 14:54
    • Самолет с игроками «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске
  • 14:08
    • Мугуруса вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 12:51
    • «Ньюкасл» объявил об увольнении Брюса с поста главного тренера
    Все новости спорта

    Фулхэм — Кардифф Сити: смотреть онлайн трансляцию 20.10.2021

    Фулхэм — Кардифф Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Фулхэм Кардифф Сити
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Фулхэм» — «Кардифф Сити» в английском Чемпионшипе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Фулхэм» занимает 3 место с 23 очками, «Кардифф Сити» — 21 место с 11 очком.

    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Кардифф Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фулхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Кардифф Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Фулхэм» и «Кардифф Сити» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?
  • «Спартак» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
  • «Зенит» и «Ювентус» забьют не много?
  • «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры