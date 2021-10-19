«Порту» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор гола

Португальскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Мариу справа прострелил на Оливейру, у которого удар не получился.

Мяч отскочил к Тареми, который остановил сферу для Диаса, а Луис с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Порту — Милан 1:0 Гол: 1:0 Луис Диас (65') Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Шансель Мбемба, Пепе, Венделл (Заиду Сануси, 46'), Матеус Урибе, Сержиу Оливейра (Vitinha, 67'), Отавио (Марко Груич, 90'), Мехди Тареми (Антонио Мартинес, 84'), Луис Диас, Evanilson (Хесус Корона, 67') Милан: Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 58'), Рафаэл Леау, Раде Крунич (Дэниел Мальдини, 82'), Алексис Салемакерс, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Тьемуэ Бакайоко, 66'), Фоде Балло-Туре (Пьер Калюлю, 58'), Фикайо Томори (Алессио Романьоли, 58'), Симон Кьер, Давиде Калабрия, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Сержиу Оливейра (3'), Фикайо Томори (16'), Оливье Жиру (20'), Матеус Урибе (38'), Пьер Калюлю (81'), Златан Ибрагимович (87'), Рафаэл Леау (90')

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.

В матче 4-го тура «Ливерпуль» примет на своем поле «Атлетико», а «Милан» — «Порту». Обе встречи пройдут 3 ноября.