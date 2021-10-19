ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»ЛЧ. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Реал» против «Шахтера», «Юве» в гостях у «Зенита»
  • 23:57
    • Дубль Месси принес «Пари Сен-Жермен» победу над «РБ Лейпциг»
  • 23:57
    • «Атлетико» в меньшинстве уступил «Ливерпулю»
  • 23:55
    • Гол Луиса Диаса принес «Порту» победу над «Миланом»
  • 23:55
    • «Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»
  • 23:51
    • «Реал» разгромил «Шахтер», «Интер» выиграл у «Шерифа»
    Все новости спорта

    Гол Луиса Диаса принес «Порту» победу над «Миланом»

    «Порту» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Милан Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Португальский «Порту» одержал домашнюю победу над «Миланом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Мариу справа прострелил на Оливейру, у которого удар не получился.

    Мяч отскочил к Тареми, который остановил сферу для Диаса, а Луис с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Порту — Милан 1:0
    Гол: 1:0 Луис Диас (65') Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Шансель Мбемба, Пепе, Венделл (Заиду Сануси, 46'), Матеус Урибе, Сержиу Оливейра (Vitinha, 67'), Отавио (Марко Груич, 90'), Мехди Тареми (Антонио Мартинес, 84'), Луис Диас, Evanilson (Хесус Корона, 67') Милан: Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 58'), Рафаэл Леау, Раде Крунич (Дэниел Мальдини, 82'), Алексис Салемакерс, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Тьемуэ Бакайоко, 66'), Фоде Балло-Туре (Пьер Калюлю, 58'), Фикайо Томори (Алессио Романьоли, 58'), Симон Кьер, Давиде Калабрия, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Сержиу Оливейра (3'), Фикайо Томори (16'), Оливье Жиру (20'), Матеус Урибе (38'), Пьер Калюлю (81'), Златан Ибрагимович (87'), Рафаэл Леау (90')

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.

    В матче 4-го тура «Ливерпуль» примет на своем поле «Атлетико», а «Милан» — «Порту». Обе встречи пройдут 3 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?
  • «Спартак» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
  • «Зенит» и «Ювентус» забьют не много?
  • «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры