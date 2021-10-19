Брюгге — Манчестер Сити прямая трансляция 19.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 2 место с 4 очками, «Манчестер Сити» — 3 место с 3 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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