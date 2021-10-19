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    Команда Гвардиолы обыграет «Брюгге» на классе?

    «Брюгге» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига чемпионов, 19 октября 2021 года

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    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:45 мск. «Брюгге» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 19 Октября 2021 года
    Брюгге
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    «Брюгге»

    «Брюгге» начал групповой турнир Лиги чемпионов вполне успешно. Все-таки четыре набранных очка в столь крепкой по именам группе видятся однозначной удачей.

    Даже без травмированного защитника Матея Митровича оборона команды выглядит весьма монолитно. Победа в «Лейпциге» (1:2) сие только подтвердила.

    В последнем матче своего чемпионата «Брюгге» был убедителен. Дома действующий чемпион Бельгии не ставил шансов скромному «Кортрейку» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Спаренные матчи с манкунианцами — момент истины для «Брюгге». Глядя на уровень оппонента, наверняка в этом поединке бельгийцы будут рады ничьей.

    «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола вряд ли может быть доволен стартом своей команды в Лиге чемпионов. Три очка в двух матчах — этого явно маловато.

    В предыдущем матче «Манчестер Сити» по всем статьям уступил в Париже. ПСЖ был сильнее, и в итоге победил (2:0).

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    • Зато «Манчестер Сити» немного реабилитировался в АПЛ. В минувшем туре команда Гвардиолы нанесла поражение «Бернли» (2:0).

    Правда, в АПЛ манкунианцы пока занимают 3 место, отставая от лидера «Челси» на два очка. При этом команда пропускает крайне редко (3 мяча).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Брюгге» — за 11.00.

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    Бельгийцы выглядят неплохо, но вряд ли могут рассчитывать на очки в матче со столь сильным соперником.

    «Манчестер Сити» наверняка сыграет в привычном атакующем стиле.

    Класс гостей выше, к тому же англичане мотивированы подняться с третьего места. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -1.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Брюгге» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы обыграет «Брюгге» на классе?
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