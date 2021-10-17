«Барселона» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. Первый угловой в матче заработали игроки гостей, и после розыгрыша стандарта дальний удар в исполнении Хосе Луиса Гайя достиг цели.
На 13-й минуте Депай оставил мяч под удар Ансу Фати, и тот по идеальной траектории отправил игровой снаряд в дальний угол, сравняв счет.
На 41-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти — Гайя нарушил правила в своей штрафной. Мемфис Депай своим ударом с «точки» не оставил шансов своему соотечественнику — Силлессен даже не дёрнулся.
А на 85-й минуте Дест нашёл передачей Коутиньо в идеальной позиции перед воротами «Валенсии» — и Филиппе в упор переиграл Силлессена.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку на матч и вышел на поле на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.
С 15 очками в активе «Барселона» вышла на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, по потерянным очкам опережая также «Осасуну» и «Райо Вальекано».
Календарь и таблица испанской Примеры
Безвыигрышная серия команды Хосе Бордаласа достигла пяти матчей. У команды 12 очков и 9-я позиция.