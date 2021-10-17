«Барселона» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. Первый угловой в матче заработали игроки гостей, и после розыгрыша стандарта дальний удар в исполнении Хосе Луиса Гайя достиг цели.

На 13-й минуте Депай оставил мяч под удар Ансу Фати, и тот по идеальной траектории отправил игровой снаряд в дальний угол, сравняв счет.

На 41-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти — Гайя нарушил правила в своей штрафной. Мемфис Депай своим ударом с «точки» не оставил шансов своему соотечественнику — Силлессен даже не дёрнулся.

А на 85-й минуте Дест нашёл передачей Коутиньо в идеальной позиции перед воротами «Валенсии» — и Филиппе в упор переиграл Силлессена.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку на матч и вышел на поле на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Валенсия 3:1 Голы: 0:1 Хосе Гайя (5'), 1:1 Ансумане Фати (13'), 2:1 Мемфис Депай (пенальти) (41'), 3:1 Филиппе Коутиньо (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто (Оскар Мингуэза, 71'), Жерар Пике, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Pablo Gavira (Николас Гонсалес, 71'), Серджино Дест (Серхио Агуэро, 87'), Мемфис Депай, Ансумане Фати (Филиппе Коутиньо, 59') Валенсия: Максимилиано Гомес (Элдер Кошта, 86'), Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 75'), Даниэль Васс, Карлос Солер, Уго Дуро (Маркос де Соуза, 59'), Уго Гильямон (Ману Вальехо, 86'), Хосе Гайя, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Димитри Фулкье (Юнус Муса, 75'), Яспер Силлессен Предупреждения: Pablo Gavira (20'), Серхио Бускетс (32'), Хосе Гайя (39'), Димитри Фулкье (63'), Максимилиано Гомес (82')

С 15 очками в активе «Барселона» вышла на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, по потерянным очкам опережая также «Осасуну» и «Райо Вальекано».

Календарь и таблица испанской Примеры

Безвыигрышная серия команды Хосе Бордаласа достигла пяти матчей. У команды 12 очков и 9-я позиция.