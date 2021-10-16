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    Слуцкий: На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд так играла

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова.

    «Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы спокойно поставить мяч и ввести его вперед — мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще такого не помню.

    На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще — младшего возраста.

    Проблема в психологии? Не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я первый раз в жизни увидел. Я не предполагал этого. Не думал, что в последние 30 секунд можно так ввести мяч в игру, когда у тебя фол.

    Я не могу откинуть последний гол и говорить глобально об игре, когда такое случается на последних секундах матча», — сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

    После этого матча казанцы идут на восьмом месте в таблице, набрав 15 очков.

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