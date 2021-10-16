Слуцкий: На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд так играла

Главный тренер «Рубина»прокомментировал ничью с(2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова.

«Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы спокойно поставить мяч и ввести его вперед — мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще такого не помню.

На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще — младшего возраста.

Проблема в психологии? Не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я первый раз в жизни увидел. Я не предполагал этого. Не думал, что в последние 30 секунд можно так ввести мяч в игру, когда у тебя фол.

Я не могу откинуть последний гол и говорить глобально об игре, когда такое случается на последних секундах матча», — сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

После этого матча казанцы идут на восьмом месте в таблице, набрав 15 очков.