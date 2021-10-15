Ларссон: Рассчитываю забить в матче с «Динамо» один или даже два гола

Нападающий «Спартака»рассказал о своём состоянии перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали — чушь, понятия не имею, откуда это берётся.

Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за "Спартак" каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.

Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом.

Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить в матче с "Динамо" один или даже два гола», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».