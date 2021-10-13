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    Краснодар-2 — Торпедо прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

    Краснодар-2 — Торпедо: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

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    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Краснодар-2» — «Торпедо» в очередном туре ФНЛ.

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    В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 14 место с 19 очками, «Торпедо» — 3 место с 31 очком.

    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Краснодар-2» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар-2»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.11.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар-2» — «Торпедо».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Краснодар-2» и «Торпедо» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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