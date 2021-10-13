Краснодар-2 — Торпедо прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 14 место с 19 очками, «Торпедо» — 3 место с 31 очком.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Краснодар-2» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар-2»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.11.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар-2» — «Торпедо».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Краснодар-2» и «Торпедо» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.