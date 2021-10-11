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    Латвия — Турция прямая трансляция 11.10.2021, смотреть онлайн

    Латвия — Турция: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Латвия» — «Турция» в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

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    В турнирной таблице «Латвия» занимает 5 место с 5 очками, «Турция» — 3 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Турция» — «Латвия» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Турция». Коэффициент ставки — 2.00.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Латвия» — «Турция».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Латвия» и «Турция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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