Латвия
Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.
Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в семи матчах набрала лишь пять очков.
В своем последнем поединке коллектив почетно уступил на своем поле Нидерландам (0:1) с минимальным результатом. Единственную победу он одержал над Гибралтаром (3:1).
Позапрошлый тур Латвия также может записать себе в актив. В гостевом поединке против Черногории команда сумел сыграть вничью 0:0.
Турция
В турнирной таблице группы сборная Турции занимает третье место. Выиграв три раза и трижды сыграв вничью, команда набрала 12 очков.
В рамках прошлого сбора турки стартовали с ничьей, сыграв 2:2 с Черногорией. После этого хозяева на выезде разгромили Гибралтар 3:0.
Первое поражение в этом отборочном цикле команде нанесли Нидерланды. 7 сентября турки проиграли на выезде с разгромным счетом 1:6.
В последнем туре коллективу было важно обыгрывать Норвегию, чтобы подняться на вторую строчку, но он разошелся миром 1:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — Турция выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.