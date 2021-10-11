Сборная Латвии сыграет на своем поле с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 21:45 мск. Латвия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в семи матчах набрала лишь пять очков.

В своем последнем поединке коллектив почетно уступил на своем поле Нидерландам (0:1) с минимальным результатом. Единственную победу он одержал над Гибралтаром (3:1).

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Позапрошлый тур Латвия также может записать себе в актив. В гостевом поединке против Черногории команда сумел сыграть вничью 0:0.

Турция

В турнирной таблице группы сборная Турции занимает третье место. Выиграв три раза и трижды сыграв вничью, команда набрала 12 очков.

В рамках прошлого сбора турки стартовали с ничьей, сыграв 2:2 с Черногорией. После этого хозяева на выезде разгромили Гибралтар 3:0.

Первое поражение в этом отборочном цикле команде нанесли Нидерланды. 7 сентября турки проиграли на выезде с разгромным счетом 1:6.

В последнем туре коллективу было важно обыгрывать Норвегию, чтобы подняться на вторую строчку, но он разошелся миром 1:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — Турция выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.