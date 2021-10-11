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    Останется ли Турция на третьем месте?

    Латвия — Турция. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Турция
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    Турция не выиграла два прошлых матча
    Сборная Латвии сыграет на своем поле с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 21:45 мск. Латвия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Латвия

    Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

    Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в семи матчах набрала лишь пять очков.

    В своем последнем поединке коллектив почетно уступил на своем поле Нидерландам (0:1) с минимальным результатом. Единственную победу он одержал над Гибралтаром (3:1).

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    Позапрошлый тур Латвия также может записать себе в актив. В гостевом поединке против Черногории команда сумел сыграть вничью 0:0.

    Турция

    В турнирной таблице группы сборная Турции занимает третье место. Выиграв три раза и трижды сыграв вничью, команда набрала 12 очков.

    В рамках прошлого сбора турки стартовали с ничьей, сыграв 2:2 с Черногорией. После этого хозяева на выезде разгромили Гибралтар 3:0.

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    • Первое поражение в этом отборочном цикле команде нанесли Нидерланды. 7 сентября турки проиграли на выезде с разгромным счетом 1:6.

    В последнем туре коллективу было важно обыгрывать Норвегию, чтобы подняться на вторую строчку, но он разошелся миром 1:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — Турция выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    Латвия — Турция: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли Турция на третьем месте?
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