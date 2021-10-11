Дешам: Я очень горжусь и очень рад за игроков сборной Франции

Дидье Дешам Фото: globallookpress.com
«Я очень горжусь и очень рад за игроков. Мы проигрывали по ходу матча и в полуфинале, и сегодня. Но сегодня мы быстро сравняли счет. Помимо таланта, у этой команды есть также характер и боевой дух, и я очень горжусь парнями.
На кону был трофей. Мои игроки — бойцы, как и я. Мы сделали все возможное для завоевания титула. Когда ты в финале, всегда хочешь выиграть.
В какой-то момент мы перестали играть, а против сборной Испании этого делать нельзя. Наша система и то, как мы в ней работаем, еще нуждаются в улучшении», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Сборная Франции стала вторым в истории чемпионом Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.