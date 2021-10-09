Манчини: Матч с Бельгией важен с точки зрения укрепления нашей позиции в рейтинге

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от предстоящего матча за 3-е место Лиги наций с командой Бельгии.

В полуфинале бельгийцы уступили Франции, а итальянцы проиграли Испании.

«Пробовать что-то новое — значит, давать новым игрокам возможность показать себя в деле.

Это важно, поскольку в будущем некоторых игроков стартового состава может уже не быть в строю. Завтрашний матч важен еще и с точки зрения укрепления нашей позиции в рейтинге.

Наш волшебный путь не прекращается, и продолжать его надо как можно дольше. У нас молодые ребята, которые могут играть вместе еще пять-шесть лет.

Я очень горд их игрой в прошедшей встрече: как в первом тайме, так и во втором. Нет ничего хуже, чем соперничать с Испанией вдесятером, но мы сумели сохранить в игре компактность и забили. Рисковали проиграть со счетом 0:4 или 0:5, однако были очень хороши.

Нужно будет проверять физическую готовность отдельно взятых игроков. Мы непременно внесем изменения.

Вот порой говорите нам о "ложной девятке", но ведь Инсинье и Кьеза — это нападающие, а не игроки оборонительного плана: команда играет, атакует, ну а затем, когда остались вдесятером, все изменилось.

На "Сан-Сиро" я хотел выпустить Распадори, но, когда остались вдесятером, уже не смог. Завтра у него будет возможность сыграть,.. но нам также нельзя забывать о том, что он юн.

У него большое будущее, и, тем не менее, возлагать непосильную ответственность на его плечи мы не можем», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.