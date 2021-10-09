Фарерские острова — Австрия прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Фарерские острова» занимает 5 место с 4 очками, «Австрия» — 4 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Австрия» — «Фарерские острова» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Австрия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фарерские острова» — «Австрия». Коэффициент ставки — 1.82.

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