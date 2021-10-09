В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет национальную команду Австрии в седьмом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 9 октября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После шести туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1 в минувшем игровом дне.

Четыре остальные встречи островитяне проиграли. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 своим предстоящим противником и 0:4 Шотландией. А уже в сентябре фарерцы дома уступили 0:4 Израилю и 0:1 Дании.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 14 последних матчей при трех ничьих и девяти проигрышных результатах.

Австрия

Сборная Австрии, которая неплохо выступила на прошедшем Евро-2020, где вышла в 1/8 финала, квалификацию к ЧМ-2022 проводит плохо, имея на своем счету семь баллов после шести туров и идет четвертой в свое группе, уступая четыре пункта второй позиции.

Стартовали «красно-белые» в текущем цикле с гостевой мировой против шотландцев 2:2, затем обыграли дома 3:1 фарерцев и потерпели разгромное поражение от сборной Дании со счетом 0:4, проведя эти игры еще весной.

Осенью же австрийцы смогли добыть лишь три очка в трех поединках, обыграв на выезде Молдавию со счетом 2:0, после чего они поочередно уступили крупно на выезде Израилю 2:5 и в родных стенах Шотландии 0:1.

В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Австрия проиграла трижды за девять последних поединков при четырех победах и двух мировых исходах.

Между собой эти сборные провели семь очных встреч, где шесть раз победили австрийцы и раз была ничья.

Прогноз и ставка на Фарерские острова — Австрия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии предлагают — 1.23.

На викторию Фарер дают — 13.50, ничья оценена — в 6.10.

Для того чтобы не выпасть из борьбы за путевку в Катар, австрийцам обязательно нужно здесь брать три очка. Прогнозируем, что гости их возьмут и при этом не пропустят, так как фарерцы крайне редко забивают команда выше их по классу.