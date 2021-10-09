Фарерские острова
Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После шести туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.
Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1 в минувшем игровом дне.
Четыре остальные встречи островитяне проиграли. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 своим предстоящим противником и 0:4 Шотландией. А уже в сентябре фарерцы дома уступили 0:4 Израилю и 0:1 Дании.
В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 14 последних матчей при трех ничьих и девяти проигрышных результатах.
Австрия
Сборная Австрии, которая неплохо выступила на прошедшем Евро-2020, где вышла в 1/8 финала, квалификацию к ЧМ-2022 проводит плохо, имея на своем счету семь баллов после шести туров и идет четвертой в свое группе, уступая четыре пункта второй позиции.
Стартовали «красно-белые» в текущем цикле с гостевой мировой против шотландцев 2:2, затем обыграли дома 3:1 фарерцев и потерпели разгромное поражение от сборной Дании со счетом 0:4, проведя эти игры еще весной.
Осенью же австрийцы смогли добыть лишь три очка в трех поединках, обыграв на выезде Молдавию со счетом 2:0, после чего они поочередно уступили крупно на выезде Израилю 2:5 и в родных стенах Шотландии 0:1.
В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Австрия проиграла трижды за девять последних поединков при четырех победах и двух мировых исходах.
Между собой эти сборные провели семь очных встреч, где шесть раз победили австрийцы и раз была ничья.
Прогноз и ставка на Фарерские острова — Австрия
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии предлагают — 1.23.
На викторию Фарер дают — 13.50, ничья оценена — в 6.10.
Для того чтобы не выпасть из борьбы за путевку в Катар, австрийцам обязательно нужно здесь брать три очка. Прогнозируем, что гости их возьмут и при этом не пропустят, так как фарерцы крайне редко забивают команда выше их по классу.