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    Австрийцы не имеют право на ошибку

    Фарерские острова — Австрия. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор ЧМ-2022, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Австрия
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    Александар Драгович
    В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет национальную команду Австрии в седьмом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 9 октября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фарерские острова

    Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После шести туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

    Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1 в минувшем игровом дне.

    Четыре остальные встречи островитяне проиграли. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 своим предстоящим противником и 0:4 Шотландией. А уже в сентябре фарерцы дома уступили 0:4 Израилю и 0:1 Дании.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 14 последних матчей при трех ничьих и девяти проигрышных результатах.

    Австрия

    Сборная Австрии, которая неплохо выступила на прошедшем Евро-2020, где вышла в 1/8 финала, квалификацию к ЧМ-2022 проводит плохо, имея на своем счету семь баллов после шести туров и идет четвертой в свое группе, уступая четыре пункта второй позиции.

    Стартовали «красно-белые» в текущем цикле с гостевой мировой против шотландцев 2:2, затем обыграли дома 3:1 фарерцев и потерпели разгромное поражение от сборной Дании со счетом 0:4, проведя эти игры еще весной.

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    • Осенью же австрийцы смогли добыть лишь три очка в трех поединках, обыграв на выезде Молдавию со счетом 2:0, после чего они поочередно уступили крупно на выезде Израилю 2:5 и в родных стенах Шотландии 0:1.

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Австрия проиграла трижды за девять последних поединков при четырех победах и двух мировых исходах.

    Между собой эти сборные провели семь очных встреч, где шесть раз победили австрийцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на Фарерские острова — Австрия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии предлагают — 1.23.

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    На викторию Фарер дают — 13.50, ничья оценена — в 6.10.

    Для того чтобы не выпасть из борьбы за путевку в Катар, австрийцам обязательно нужно здесь брать три очка. Прогнозируем, что гости их возьмут и при этом не пропустят, так как фарерцы крайне редко забивают команда выше их по классу.

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    Фарерские острова — Австрия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Австрийцы не имеют право на ошибку
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