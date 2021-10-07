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    Агент братьев Миранчуков: Николичу нереально навязать игрока

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    Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «У него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нем нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно.

    К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в "Локо" было все гладко и положительно. Но с ним всегда все можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

    Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в "Локо", нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера.

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    • Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Каждый тренер, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован.

    Обсуждать и осуждать деятельность главы РЖД и председателя совета директоров — дело власть имущих. Пройдет время, и все всё поймут и увидят. Хочешь управлять футбольным клубом — купи его или займи высокую должность в государственной компании», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

    Ранее на этой неделе «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.

    Сообщалось, что новым главным тренером «Локомотива» может стать швейцарец Люсьен Фавр.

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