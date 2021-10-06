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    Карпин: Человек 7-8 уже определил, кто составляет «скелет» сборной

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Человек 7-8 уже определил, кто составляет "скелет" сборной.

    В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В "Ростове", например, уходило две недели, здесь — буквально день.

    Словакия — хорошая, крепкая команда. На данный момент ставлю выше Словению, но только из-за того, что играем с ними на выезде.

    Ментально команда готова на 100%, физически — не знаю, на сколько хватит времени на такой прессинг, как в матче с Хорватией», — заявил Карпин «Р-Спорт».

    Сборная России сыграет с командой Словакии в пятницу, 8 октября, в Казани, спустя три дня национальная команда встретится со сборной Словении в Мариборе.

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