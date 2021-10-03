Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико»поделился мыслями о победе команды в матче 7 тура испанской Примеры над «Барселоной» (2:0).

«Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели.

Таймы были одинаковыми — "Барса" много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором — не совсем.

Фелиш? В конце первого тайма я подошел к нему и сказал, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас — был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника».

Что касается Лемара, то я всегда счастлив, когда игрок работает, работает и работает.

Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален«, — приводит слова Симеоне журналист The Athletic Дермот Корриган в Twitter.