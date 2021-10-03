Магнуссон остался доволен ничьей с «Краснодаром»

Защитник ЦСКАпрокомментировал матч 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершилась нулевой ничьей.

«Хорошая игра, я доволен результатом матча против "Краснодара". Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший.

Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается неназначенного пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть», — цитирует Магнуссона ТАСС.

ЦСКА набрал 17 очков и продолжает занимать пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», также имея в своем активе 17 очков, расположился на четвертом месте в чемпионате.

В следующем туре армейцы 17 октября в гостях сыграют против «Урала», а краснодарская команда в тот же день на своем поле примет «Уфу».