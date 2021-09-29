Тихонов: Победа «Шерифа» — это ответ всему российскому футболу

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлонувысказался по поводу сенсационной победы молдавскогонад мадридским(2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Победа молдаван — это ответ всему российскому футболу. Я их не критикую, просто привожу факты. Критика — удел слабых людей.

Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за свою страну готовы обыграть кого угодно. Вот этого нам не хватает сегодня.

В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов — популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело.

Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет "Зенит" или "Краснодар". У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений — это лицо государства.

Легкая атлетика развалена, повыгоняли отовсюду — гимна и флага нет. Биатлон 14 лет в завале, более 30 случаев допинга, выгнали из международной федерации, и никто не разбирается.

И в футболе тоже. Мы десятилетиями вылетаем из всех кубков. А на "Матч ТВ" часами сидят красавицы и бывшие футболисты, рассказывают о чем-то, вместо того чтобы показать какой-то спорт, историю.

Ведь у нас был футбол — футбол Яшина, и мы были олимпийскими чемпионами и чемпионами Европы, а теперь что? Губерниев сказал, что результаты прошлых лет, Олимпийских игр, чемпионаты мира — это все фуфло. Вот мы и пришли к фуфлу», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».