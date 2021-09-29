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    «Бавария» забила пять мячей в ворота киевского «Динамо»

    «Бавария» — «Динамо»: счет 5:0, обзор голов

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    В матче 2 тура групповой стадии «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В первом тайме дубль сделал Роберт Левандовски. Поляк забил с пенальти и с передачи Томаса Мюллера.

    В тайме втором по голу забили Серж Гнабри, Лерой Сане и Максим Шупо-Мотин.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Бавария — Динамо К 5:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (12'), 2:0 Роберт Левандовски (27'), 3:0 Серж Гнабри (68'), 4:0 Лерой Зане (74'), 5:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (87') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис (Бенжамен Павар, 69'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 80'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 69'), Томас Мюллер, Лерой Зане (Буна Сарр, 80'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 79') Динамо К: Денис Викторович Гармаш (Владислав Супряга, 70'), Карлос Де Пена, Александр Андриевский, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 46'), Виктор Цыганков (Александр Караваев, 70'), Сергей Сидорчук, Виталий Миколенко, Артём Шабанов, Илья Забарный, Александр Тымчик (Томаш Кендзёра, 46'), Георгий Бущан Предупреждения: Александр Тымчик (38'), Лукас Эрнандес (90 + 1')

    «Бавария» набрала 6 очков и лидирует в таблице группы E. Киевское «Динамо» на третьем месте с очком в активе.

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