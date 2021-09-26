Газизов: Сегодня «Уфа» пыталась сыграть со «Спартаком» в открытую игру

Генеральный директор «Уфы»поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против(0:2).

«Сегодня пытались сыграть со "Спартаком" в открытую игру. Хотелось бы поздравить команду и болельщиков с заслуженной победой.

Как можно недооценить "Спартак"? Мы пытались сыграть схему, но не получилось. Если не будем пытаться играть в такую игру, ничего не будет.

"Уфа" пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Поддерживаю команду и тренерский штаб.

Я не хочу ничего говорить. Еще раз повторюсь, что поздравляю команду и болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы», — сказал «Спорт-Экспрессу» бывший гендиректор «Спартака».