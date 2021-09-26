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    Газизов: Сегодня «Уфа» пыталась сыграть со «Спартаком» в открытую игру

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Сегодня пытались сыграть со "Спартаком" в открытую игру. Хотелось бы поздравить команду и болельщиков с заслуженной победой.

    Как можно недооценить "Спартак"? Мы пытались сыграть схему, но не получилось. Если не будем пытаться играть в такую игру, ничего не будет.

    "Уфа" пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Поддерживаю команду и тренерский штаб.

    Я не хочу ничего говорить. Еще раз повторюсь, что поздравляю команду и болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы», — сказал «Спорт-Экспрессу» бывший гендиректор «Спартака».

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