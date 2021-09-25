«Спартак» — «Уфа»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы московскогона матч девятого тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов, Маркитесов, Денисов, Соболев.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Журавлев, Иванов, Голубев, Фищенко, Милетич, Ахатов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.60, на успех «Уфы» — 6.62, на ничью — 4.59. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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