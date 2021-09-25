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    Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» против «Уфы»

    «Спартак» — «Уфа»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Уфы» на матч девятого тура чемпионата России.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов, Маркитесов, Денисов, Соболев.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Журавлев, Иванов, Голубев, Фищенко, Милетич, Ахатов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.60, на успех «Уфы» — 6.62, на ничью — 4.59. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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