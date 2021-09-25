В субботу, 25 сентября, московский «Спартак» на своем поле примет «Уфу» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. «Спартак» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 10 очков.

«Красно-белые» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в восьми сыгранных турах.

Подопечные Руя Витории обыграли «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (1:0) и «Химки» (3:1), поделили очки с «Арсеналом» (1:1), а также уступили «Рубину» (0:1), «Нижнему Новгороду» (1:2), «Сочи» (1:2) и ЦСКА (0:1).

В Лиге Европы москвичи стартовали с домашнего поражения от «Легии» (0:1), пропустив единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

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После травм у «Спартака» восстанавливаются Роман Зобнин, Павел Маслов и Георгий Мелкадзе.

«Уфа»

«Уфа» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 8 баллами.

На счету команды Алексея Стукалова две победы, две ничьи и четыре поражения в восьми сыгранных турах.

«Горожане» выиграли у «Нижнего Новгорода» (2:1) и «Химок» (3:2), разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) и «Зенитом» (1:1), а также проиграли ЦСКА (0:1), «Динамо» (2:3), «Крыльям Советов» (1:2) и «Сочи» (1:3).

В середине недели в Кубке России башкирская команда по пенальти одолела «Легион-Динамо» (1:1, 2:0 — по пенальти).

Среди травмированных у «Уфы» значится Джемаль Табидзе.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.54, победа «Уфы» — 6.10, ничья — 4.50.

Результаты «красно-белых» в этом сезоне оставляют желать лучшего. Слухи о возможном увольнении Руя Витории ходят давно, но после поражений от «Легии» и ЦСКА они только усилились.

Хотя, справедливости ради, нужно признать, что на фоне «армейцев» «Спартак» выглядел лучше, так что его поражение сложно назвать заслуженным.

«Уфа» этот сезон тоже в целом проваливает. Да, ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом» можно занести в актив, но они случились на домашнем поле, а вот на «Открытие Арене», скорее всего, все пройдет по иному сценарию.

Рано или поздно москвичи начнут выбираться из кризиса. Так почему бы не начать подъем уже в девятом туре? Наш прогноз и ставка — «победа "Спартака" с форой -1» за 1.95.

Если в отношении «Спартака» вы все еще пессимистичны, то можно взять «обе команды забьют» за 1.93. «Уфа» забивает регулярно, поэтому отличиться один раз в Москве ей по силам.