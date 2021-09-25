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    Станет ли Витория еще ближе к отставке?

    «Спартак» — «Уфа». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Уфа»
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    Руй Витория
    В субботу, 25 сентября, московский «Спартак» на своем поле примет «Уфу» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. «Спартак» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 10 очков.

    «Красно-белые» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в восьми сыгранных турах.

    Подопечные Руя Витории обыграли «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (1:0) и «Химки» (3:1), поделили очки с «Арсеналом» (1:1), а также уступили «Рубину» (0:1), «Нижнему Новгороду» (1:2), «Сочи» (1:2) и ЦСКА (0:1).

    В Лиге Европы москвичи стартовали с домашнего поражения от «Легии» (0:1), пропустив единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

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    После травм у «Спартака» восстанавливаются Роман Зобнин, Павел Маслов и Георгий Мелкадзе.

    «Уфа»

    «Уфа» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 8 баллами.

    На счету команды Алексея Стукалова две победы, две ничьи и четыре поражения в восьми сыгранных турах.

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    • «Горожане» выиграли у «Нижнего Новгорода» (2:1) и «Химок» (3:2), разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) и «Зенитом» (1:1), а также проиграли ЦСКА (0:1), «Динамо» (2:3), «Крыльям Советов» (1:2) и «Сочи» (1:3).

    В середине недели в Кубке России башкирская команда по пенальти одолела «Легион-Динамо» (1:1, 2:0 — по пенальти).

    Среди травмированных у «Уфы» значится Джемаль Табидзе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.54, победа «Уфы» — 6.10, ничья — 4.50.

    Результаты «красно-белых» в этом сезоне оставляют желать лучшего. Слухи о возможном увольнении Руя Витории ходят давно, но после поражений от «Легии» и ЦСКА они только усилились.

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    Хотя, справедливости ради, нужно признать, что на фоне «армейцев» «Спартак» выглядел лучше, так что его поражение сложно назвать заслуженным.

    «Уфа» этот сезон тоже в целом проваливает. Да, ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом» можно занести в актив, но они случились на домашнем поле, а вот на «Открытие Арене», скорее всего, все пройдет по иному сценарию.

    Рано или поздно москвичи начнут выбираться из кризиса. Так почему бы не начать подъем уже в девятом туре? Наш прогноз и ставка — «победа "Спартака" с форой -1» за 1.95.

    Если в отношении «Спартака» вы все еще пессимистичны, то можно взять «обе команды забьют» за 1.93. «Уфа» забивает регулярно, поэтому отличиться один раз в Москве ей по силам.

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    «Спартак» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Станет ли Витория еще ближе к отставке?
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