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    Менхенгладбахская «Боруссия» в большинстве победила дортмундскую

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д: счет матча 1:0, обзор гола

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    Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    Автором единственного гола в матче стал Денис Закария, отличившийся на 37-й минуте.

    На 40-й минуте в составе гостей был удален Махмуд Дауд, получивший вторую желтую карточку.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Боруссия Д 1:0
    Гол: 1:0 D. Zakaria (37') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Тони Янчке, Джозеф Скалли, Денис Закария, Куадио Коне (Кристоф Крамер, 73'), Лука Нец (Ханнес Вольф, 70'), Йонас Хофман (Ласло Бенеш, 83'), Брил Эмболо, Ларс Штиндль Боруссия Д: Дониелл Мален (Рейниер, 82'), Youssoufa Moukoko (Ансгар Кнауфф, 58'), Махмуд Дахуд, Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 83'), Аксель Витсель, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 83'), Матс Хуммельс, Марин Понграчич (Торган Азар, 46'), Мануэль Аканджи, Грегор Кобель Предупреждения: M. Dahoud (10'), D. Zakaria (13'), L. Stindl (33'), M. Pongracic (34'), M. Dahoud (40'), L. Netz (45 + 2'), K. Kone (59'), J. Bellingham (85')

    Хозяева набрали 7 очков и вышли на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, дортмундцы — 4-е (12).

    Команда Марко Розе 2 октября примет «Аугсбург», клуб из Менхенгладбаха встретится с «Вольфсбургом».

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