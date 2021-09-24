Серхи Роберто верит в победу «Барселоны» в Примере

Серхи Роберто Фото: globallookpress.com
«Ла Лига — длинный турнир, но, если мы в ближайшее время не улучшим форму, будет трудно выиграть чемпионский титул. Мы должны выиграть Ла Лигу.
Недостаточно просто попасть в четверку лучших. Не думаю, что у других команд состав лучше», — цитирует Серхи Роберто El Partidazo de COPE.
В турнирной таблице Ла Лиги команда Кумана занимает седьмое место, набрав девять очков в пяти матчах.
В следующем туре каталонцы сыграют дома против «Леванте». Игра пройдет 26 сентября, начало — в 17:15 мск.