Серхи Роберто верит в победу «Барселоны» в Примере

Защитник «Барселоны»после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Ла Лиги считает, что каталонцам по силам выиграть чемпионство в Испании.

«Ла Лига — длинный турнир, но, если мы в ближайшее время не улучшим форму, будет трудно выиграть чемпионский титул. Мы должны выиграть Ла Лигу.

Недостаточно просто попасть в четверку лучших. Не думаю, что у других команд состав лучше», — цитирует Серхи Роберто El Partidazo de COPE.

В турнирной таблице Ла Лиги команда Кумана занимает седьмое место, набрав девять очков в пяти матчах.

В следующем туре каталонцы сыграют дома против «Леванте». Игра пройдет 26 сентября, начало — в 17:15 мск.