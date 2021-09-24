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    Серхи Роберто верит в победу «Барселоны» в Примере

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    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Ла Лиги считает, что каталонцам по силам выиграть чемпионство в Испании.

    Серхи Роберто
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    Серхи Роберто

    «Ла Лига — длинный турнир, но, если мы в ближайшее время не улучшим форму, будет трудно выиграть чемпионский титул. Мы должны выиграть Ла Лигу.

    Недостаточно просто попасть в четверку лучших. Не думаю, что у других команд состав лучше», — цитирует Серхи Роберто El Partidazo de COPE.

    В турнирной таблице Ла Лиги команда Кумана занимает седьмое место, набрав девять очков в пяти матчах.

    В следующем туре каталонцы сыграют дома против «Леванте». Игра пройдет 26 сентября, начало — в 17:15 мск.

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