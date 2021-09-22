Карпин: Агаларову нужно забивать в каждом матче и желательно по два мяча

Главный тренер сборной Россииоценил состав национальной команды перед октябрьскими матчами.

«Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного (улыбается). Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.

Успеет ли Вячеслав Караваев восстановиться к матчам сборной? По той информации, которая есть у меня, возможно, он восстановится к последнему туру РПЛ перед матчами сборной.

Были разные соперники. Пытались и с Хорватией играть 4-3-3, и с Мальтой, и с Кипром. Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура прессинга. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а люди», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

8 октября в отборочном матче к чемпионату мира сборная России примет Словакию, а затем на выезде сыграют со Словенией (11 октября).