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    Карпин: Агаларову нужно забивать в каждом матче и желательно по два мяча

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состав национальной команды перед октябрьскими матчами.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного (улыбается). Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.

    Успеет ли Вячеслав Караваев восстановиться к матчам сборной? По той информации, которая есть у меня, возможно, он восстановится к последнему туру РПЛ перед матчами сборной.

    Были разные соперники. Пытались и с Хорватией играть 4-3-3, и с Мальтой, и с Кипром. Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура прессинга. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а люди», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    8 октября в отборочном матче к чемпионату мира сборная России примет Словакию, а затем на выезде сыграют со Словенией (11 октября).

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