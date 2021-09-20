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    Урал — Локомотив прямая трансляция 20.09.2021, смотреть онлайн

    Урал — Локомотив: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Футбол РПЛ Урал Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 16:30 начнётся прямая трансляция матча «Урал» — «Локомотив» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Локомотив» — «Урал» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.78.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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