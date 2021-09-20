20 сентября состоится поединок 8 тура российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом». Игра начнется в 16:30 по мск. «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Шмели» пока что тяжело набирают очки. Точнее можно сказать, что они их практически не набирают. В позапрошлом туре у них была ничья с «Ростовом» (1:1), после которой у команды появилось уже 2 пункта на счету.

Сейчас «Урал» имеет наименьшее количество очков в РПЛ. Таким образом, клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

В 7 туре коллектив Игоря Шалимова потерпел тяжелейшее поражение от «Рубина». На выезде «Урал» пропустил 4 безответных мяча, ухудшив свою разницу до -11.

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Шалимов не сможет рассчитывать на Романа Емельянова и Рафала Аугустыняка.

«Локомотив»

«Железнодорожники» после семи туров имеют 15 очков. Вместе с «Зенитом» они делят звание беспроигрышной команды РПЛ. Подопечные Марко Николича набрали 4 победы и 3 ничьи.

«Локомотив» выиграл в прошлом туре у «Крыльев Советов». Дублем отметился Франсуа Камано. При этом лучшим бомбардиром команды на данным момент является Федор Смолов с шестью голами на счету.

Ранее «Локо» разошелся мировой с московским «Динамо» (1:1) и победил «Краснодар» 2:1. Стоит еще выделить ничью с «Зенитом» (1:1).

Нельзя не напомнить об участии гостей в Лиге Европы. В первом туре групповой стадии «красно-зеленые» смогли набрать одно очко, сыграв вничью с «Марселем».

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Не сыграет в этом поединке Антон Миранчук. Под вопросом участие Мацея Рыбуся.

Прогноз и ставка

На победу «Урала» можно поставить с коэффициентом 4.40. Ничья выставлена с коэффициентом 3.65. Победу «Локомотива» букмекеры выставили с котировкой 1.86.

«Локо» не потерпел ни единого поражения в этом сезоне. Тем не менее в этом поединке может сказаться участие команды в Лиге Европы. «Урал» умеет навязать борьбу, а после разгрома от «Рубина», хозяева настроятся на борьбу.

Возможно, что от гостей мы не увидим большого количества забитых голов. Предлагаем вариант со ставкой на ИТ «Локомотива» меньше 1.5 за 1.78.

В последних двух очных играх «Уралу» удавалось добиться ничьи в первом тайме. На ничью в первом тайме можно поставить с коэффициентом 2.18.