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    Осинькин: Матч с «Ростовом» был веселым для зрителей, но не для тренеров

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о матче 8-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» (4:2).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Очень веселый для зрителей матч. Веселый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры.

    Но есть определенная ложка дегтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надежнее в обороне.

    Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определенные сложности.

    Ротация на кубковый матч против "Знамени" точно будет. Сейчас надо собраться, посмотреть, все ли здоровы, кто восстанавливается лучше, кто хуже после очень энергозатратной игры.

    Это наш шанс иногда чуть больше сделать ротацию, потому что команда — это не 11 человек. Я это прекрасно понимаю, но есть ситуации, когда победа заставляет иногда использовать достаточно узкую обойму.

    Сейчас кубковые матчи, плюс, три игры за неделю — мы будем чуть больше менять состав», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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